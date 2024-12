Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall fordert einen Verletzten

Leichte Verletzungen hat ein 25-jähriger Citroen-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 30 Höhe Karrer erlitten. Der Mann musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 60-jähriger Sprinter-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 25-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Pkw

Einen in der Brielhofstraße abgestellten Opel hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag beschädigt. Der Unbekannte hinterließ eine Delle am Kotflügel sowie Kratzer am Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Ravensburg

Kind kollidiert mit Pkw

Ein 10 Jahre alter Bub ist am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Junge wollte die Wilhelmstraße zu Fuß überqueren, übersah dabei offenbar den Daimler eines 77-Jährigen und prallte gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Er wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Daimler fiel gering aus.

Baindt

Geschwindigkeitssünder ohne Führerschein geht Polizei ins Netz

Nicht nur deutlich zu schnell, sondern auch ohne Führerschein war ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstag kurz nach 10 Uhr auf der B 30 unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Beamte der Verkehrspolizei führten am Ausbauende Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser durch. Der 20-Jährige, der mit 124 bei erlaubten 100 km/h gemessen wurde, konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann derzeit eine Fahrerlaubnissperre hat. Er musste seinen Wagen an Ort und Stelle stehen lassen und muss neben dem Bußgeld auch mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Weitere drei Autofahrer müssen ebenfalls mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 140 km/h gemessen.

Wangen

Autofahrer streift Radler

Zu Fall gekommen ist ein 51-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, nachdem er von einem 89-jährigen BMW-Fahrer gestreift worden war. Der Radler, der ordnungsgemäß mit Licht unterwegs war, wollte nach links abbiegen und deutete dies Zeugenangaben zufolge durch Handzeichen an. Der 89-Jährige fuhr dennoch an dem Radler vorbei und streifte ihn mit dem Außenspiegel. Der 51-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am BMW entstand geringer Sachschaden.

Wangen

Kleinkraftradfahrer steht unter Drogen und hat keinen Führerschein

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss hat eine Polizeistreife am Montag gegen 19.30 Uhr bei einem 48 Jahre alten Kleinkraftradfahrer festgestellt. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss daher neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Argenbühl

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 10.30 Uhr ist auf der L 265 eine Frau leicht verletzt worden. Ein 41 Jahre alter VW Transporter-Fahrer missachtete an der Einmündung zur Landesstraße aus Richtung Bliderazhofen kommend die Vorfahrt eines 55-jährigen VW-ID4-Lenkers. Die Beifahrerin des 55-Jährigen erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Sachschaden am Transporter wird auf rund 7.000 Euro, der Schaden am ID4 auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Waldburg

Geradeaus über Kreisverkehr gefahren - wirtschaftlicher Totalschaden

Den Kreisverkehr unterhalb der Kalksteige hat am Dienstag gegen 18 Uhr ein 89 Jahre alter Ford-Lenker offenbar schlichtweg übersehen. Der Mann war von Vogt in Richtung Schlier unterwegs und fuhr am Beginn des Kreisels mit hoher Geschwindigkeit geradeaus. Auf der anderen Seite des Kreisverkehrs kam der Wagen nach rechts ab und blieb nach einigen Metern im angrenzenden Maisacker stehen. Der Senior erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Ford, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell