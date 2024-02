Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike entwendet

Eisenach (ots)

Am Samstagnachmittag stellte der Besitzer eines hochwertigen E-Bikes der Marke Giant sein Rad kurz auf einem Grundstück in der Eisenacher Karl-Marx-Straße ab und ließ es etwa eine halbe Stunde unbeaufsichtigt zurück. Diese Gelegenheit nutze ein dreister Dieb und entwendete das E-Bike, welches zwar mittels eines Schlosses gesichert, jedoch nur an eine Hauswand angelehnt war. Wer in der Zeit von 15 - 15.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße oder dem dortigen Umfeld etwas beobachtet hat, was zur Aufklärung der Tat beitragen kann, melde sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-2610 unter Angabe der Bezugsnummer 0050345. (cw)

