Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Täter scheitert an Einbruchschutz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr versuchten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in der Jägerhofallee gewaltsam einzudringen, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Da die Balkontüre mit speziellem Einbruchschutz versehen war, gelang es den Tätern trotz verursachter Beschädigungen nicht, in das Gebäude einzudringen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

