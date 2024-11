Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Helmstedt (ots)

Süpplingen, Breite Straße

12.11.24, 10:45 Uhr

Am Dienstagvormittag kam es in der Straße "Breite Straße" in Süpplingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei flüchtige Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand erblickte der 70-jährige Hauseigentümer beim nach Hause kommen eine unbekannte Person auf dem Balkon seines Hauses, welche sofort die Flucht ergriff. Dabei verlor der Unbekannte eine Tasche mit Diebesgut, welches er sich zuvor im Haus des 70-Jährigen angeeignet hatte.

Der Süpplinger informierte umgehend die Polizei und verfolgte den unbekannten Täter über mehrere Grundstücke, bis dieser in einen Mercedes Sprinter einstieg und wegfuhr.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den flüchtigen Kleintransporter sichten und die Verfolgung aufnehmen. Am Waldstück Elz hielt der Kleintransporter plötzlich an, wobei der Beifahrer ausstieg und daraufhin in den Wald flüchtete. Die Beamten nahmen unverzüglich die fußläufige Verfolgung des Flüchtigen auf.

Der Kleintransporter konnte kurze Zeit später an der Anschlussstelle Rennau durch weitere Polizeibeamte angetroffen, angehalten und kontrolliert werden. Der 27 Jahre alte Führer des Transporters wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Absuche des Waldes wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne eingesetzt. Schlussendlich konnte der 35-jährige flüchtige Tatverdächtige im Laub vergraben angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen dem Gewahrsam des Polizeikommissariats Helmstedt zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte einen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Am heutigen Mittwochnachmittag werden die beiden Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell