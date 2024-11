Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Brandenburger Platz 08.11.24, 23:20 Uhr

Unbekannte setzten in der Nacht zum Samstag einen Müllcontainer am Brandenburger Platz in Wolfsburg in Brand. Eine aufmerksame Zeugin entdeckte den in Flammen stehenden Müllcontainer und informierte umgehend die Polizei. Der Container konnte durch ein sofortiges Einschreiten der Berufsfeuerwehr Wolfsburg vollständig gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

