Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Am Markt

09.11.2024, 22:15 Uhr - 10.11.2024, 10:15 Uhr

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Straße Am Markt in Königslutter ein. Sie entwendeten technische Geräte und verursachten einen hohen Schaden. Als die 24-jährige Inhaberin am Sonntagmorgen die Räumlichkeiten ihres Restaurants betrat, musste sie mit Erschrecken das durch Farbschmierereien beschädigte Inventar feststellen. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand hatten sich Unbekannte in der Nacht gewaltsam Zutritt zum Inneren des Lokals verschafft. Neben den verursachten Beschädigungen am Mobiliar entwendeten sie des Weiteren zwei Tablets und flüchteten daraufhin unerkannt.

Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die im betreffenden Tatzeitraum auffällige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353 91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell