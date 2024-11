Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbrüche - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Ostlandring

07.11.2024, 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wolfsburg, Kreuzheide, Reinickendorfer Straße 07.11.2024, 16.00 Uhr bis 19.05 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in zwei Wohnhäuser in den Wolfsburger Stadtteilen Ehmen und Kreuzheide ein.

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses im Ostlandring in Ehmen hatte sein Haus am frühen Donnerstagmorgen verlassen. Bei seiner Rückkehr gegen 18.00 Uhr stellte er beim Betreten des Hauses ein offen stehendes Fenster fest und bemerkte ein nicht näher zu identifizierendes Geräusch. Daraufhin verließ er umgehend sein Haus und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte kein Täter mehr in dem Haus festgestellt werden. Die Einbrecher hatten nach bisherigen Feststellungen die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht, waren aber vermutlich durch den Eigentümer gestört worden.

Gegen 19.05 Uhr meldete sich die Eigentümerin eines Hauses im der Reinickendorfer Straße in der Kreuzheide bei der Polizei und teilte mit, dass bei ihr eingebrochen worden war.

Die kurze Abwesenheit nutzten unbekannte Täter, um sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Die Täter durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den beschriebenen Tatorten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell