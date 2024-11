Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei trifft Fahrer zu Hause an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Altmarkring

06.11.2024, 14.10 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein alkoholisierter 65 Jahre alter Mann mit seinem Pkw durch Fallersleben. Dabei kam in der Straße Altmarkring von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Hecke und richtete Flurschaden an. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Mehrere Zeugen verständigten am Mittwochnachmittag die Polizei, nachdem ihnen die Fahrweise des 65-Jährigen aufgefallen war.

Unter anderem fuhr er zwischen der Herzogin-Clara-Straße und der Salzwedeler Straße in Schlangenlinien, touchierte Bordsteinkanten und nutzte im Kreisverkehr in Richtung Fallersleben die Gegenfahrbahn.

Im Bereich des Altmarkring kam der Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Beim Herausfahren aus dem Kreisel kreuzte er den Fahrstreifen einer Zeugin, so dass es fast zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Dabei kam er erneut von der Straße ab und fuhr in einen Straßengraben, aus dem er aber selbständig wieder herauskam

Ohne sich weiter um den Schaden in der Hecke und den angrenzenden Grünflächen zu kümmern, setzte der 65-Jährige seine Fahrt fort.

Die Zeugin nahm die Verfolgung des Unfallverursachers bis zu seiner Wohnanschrift auf und hielt die alarmierten Polizeibeamten auf dem Laufenden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Atemalkohol fest und ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Promillewert von 1,79.

Die daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den 65-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell