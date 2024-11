Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer mit 1,82 Promille unterwegs - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Königslutter (ots)

Königslutter, Braunschweiger Straße

06.11.2024, 18.15 Uhr

Ein 51 Jahre alter Mann war am Mittwochabend mit seinem Pkw in Königslutter unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Einer Streifenbesatzung fiel der Pkw-Fahrer auf, als er aus der Poststraße kommend in Richtung Lindenstraße fuhr. In der Braunschweiger Straße gaben die Beamten dem Pkw-Fahrer Anhaltesignale, woraufhin dieser anhielt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest. Zudem zeigte er auch Ausfallerscheinungen, so reagierte er unter anderem auf Fragen nur sehr verlangsamt und bewegte sich verzögert. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die in einer Klinik in Königslutter entnommen wurde.

Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bis zu einer richterlichen Entscheidung ist dem Königslutteraner nun das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell