POL-S: Bei Einbruch gestört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend (28.09.2024) bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Grefstraße gestört worden und unerkannt ohne Beute geflüchtet. Die 98 Jahre alte Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 20.30 Uhr Geräusche an der Wohnungstür. Daraufhin machte sie sich bemerkbar, sodass die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

