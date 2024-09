Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliches Mitglied einer Betrügerbande festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (27.09.2024) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, als Mitglied einer Bande an mehreren Betrugsstraftaten beteiligt gewesen zu sein. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21-Jährigen, der bereits seit Anfang des Jahres 2023 an einer Betrugsmasche beteiligt gewesen sein soll, bei der zur finanziellen Bereicherung Nachrichten über einen Messengerdienst verschickt wurden. Hierbei soll es sich um den WhatsApp-Fraud mit Modus Operandi Hallo Mama, hallo Papa, mein Handy ist kaputt, gehandelt haben. Die Beamten trafen den 21-Jährigen gegen 10.10 Uhr an der Bushaltestelle Luginsland an und nahmen ihn fest. Sie beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der 21-Jährige mit deutscher und kroatischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe sowie zu weiteren Bandenmitgliedern dauern an.

