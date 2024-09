Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 17-Jährigen erpresst - Tatverdächtigen festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (27.09.2024) einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Donnerstag (26.09.2024) zusammen mit einem 39 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen einen 17 Jahre alten Fahrgast in der Stadtbahn ausgeraubt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 20.40 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Dürrlewang unterwegs war, einen 17-Jährigen mit einem Energy-Drink überschüttet und von ihm einen geringen Bargeldbetrag erpresst haben. Einer der Männer soll nach der Tat eine Killerclownmaske aufgesetzt haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen dann an der Haltestelle Mühlhausen aus der Bahn ausgestiegen sein. Beamte der Bundespolizei nahmen die beiden Männer gegen 20.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Mühlhausen vorläufig fest, da die beiden Tatverdächtigen bereits gegen 19.40 Uhr im Hauptbahnhof randaliert und Fahrgäste belästigt haben sollen. Da der 17-Jährige erst gegen 21.50 Uhr beim Polizeirevier in der Kärntner Straße Anzeige erstattete, setzten die Beamten die beiden Tatverdächtigen, nachdem sie die Killerclownmaske beim 41-Jährigen beschlagnahmt hatten, wieder auf freien Fuß. Der 41 Jahre alte Tatverdächtige kam Laufe des Freitagmorgens (27.09.2024) zum Polizeiposten in die Klett-Passage und wollte seine Clownsmaske wiederhaben. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Der Tatverdächtige mit griechischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 41-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Straftaten in Betracht kommen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell