Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-Jährige schwer verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Beamte der Kantonspolizei St. Gallen haben am Montag (23.09.2024) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag, 16.09.2024, in einer Wohnung an der Nebelhornstraße seine 31 Jahre alte Ex-Ehefrau durch Stiche schwer verletzt zu haben. Ein Nachbar alarmierte gegen 06.40 Uhr die Polizei, nachdem die 31-Jährige nach der Tat zu ihm kam und ihn um Hilfe bat. Beim Eintreffen der Beamten war der Tatverdächtige bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst ohne Ergebnis. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart und Zielfahnder des Landeskriminalamtes ermittelten letztlich einen möglichen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen im Bereich St. Gallen, wo ihn Spezialkräfte am Montag gegen 16.30 Uhr festnahmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf dauern an. Der Tatverdächtige mit österreichischer Staatsangehörigkeit befindet sich derzeit in Auslieferungshaft in der Schweiz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell