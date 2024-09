Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betteldorf: Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand

Betteldorf (ots)

Am gestrigen frühen Morgen rückte die Betteldorfer Feuerwehr, verstärkt durch Einsatzkräfte der umliegenden Gemeinden, zu einem Fahrzeugbrand in der Ortslage aus. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war dort aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Gerät, ähnlich einem Quad mit Pritsche, konnte, trotz des schnellen Vorgehens der 25 Einsatzkräfte, nicht gerettet werden und brannte total nieder. Menschen kamen nicht zu Schaden. An einem nahen Wohngebäude entstand durch die Hitzeeinwirkung geringer Sachschaden. Umstehende Gegenstände wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte, nach ersten Einschätzungen, im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

