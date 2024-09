Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Trickdieb bestiehlt 77-Jährigen (17.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Trickdieb hat am Dienstagmittag einen Mann in der Gartenstraße bestohlen. Gegen 14 Uhr löst ein 77-Jähriger an einem Parkscheinautomaten ein Ticket. Dabei sprach ihn ein unbekannter Mann an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Nachdem sich der Unbekannte anschließend verabschiedete und die Örtlichkeit verließ, stellte der 77-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels fest der zuvor in seiner Hosentasche war. Vermutlich gelang es dem Fremden den Senior durch die Unterhaltung abzulenken und dabei unbemerkt an das Portemonnaie zu kommen.

Eine Beschreibung des Mannes war dem 77-Jährigen nicht möglich.

Immer wieder werden Personen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Seien Sie besonders wachsam, wenn Fremde sie unvermittelt ansprechen und in ein Gespräch verwickeln.

Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell