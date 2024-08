Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Gaststätten angegriffen

Erfurt (ots)

Gleich zwei Gaststätten waren in den vergangenen Tagen in Erfurt Ziel von Einbrechern. Zunächst versuchten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in ein Restaurant im Fischersand einzubrechen. Hier gelangten sie zunächst auf eine frei zugängliche Terrasse. Anschließend versuchten sie mit Gewalt eine Tür zu öffnen, was ihnen allerdings nicht gelang. Donnerstagmorgen brach ein Unbekannter dann in eine Gaststätte in der Kürschnergasse ein. Im Objekt wurde der Täter allerdings von einer Reinigungskraft gestört und flüchtete unerkannt. Ob er etwas gestohlen hat, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen wurden durch die Polizei Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

