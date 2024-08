Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwehreinsatz im Anger 1

Erfurt (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es heute Vormittag im Einkaufszentrum "Anger 1" in Erfurt. Gegen 09:30 Uhr wollte ein 28-jähriger Mann eine Kühltheke im Erdgeschoss des Centers ausbauen. Dabei durchtrennte er versehentlich einen Kühlschlauch, so dass Kühlflüssigkeit austrat. Hierdurch wurden der 28-Jährige selbst sowie drei weitere Personen leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa 100 Personen in dem Gebäude. Diese wurde durch die Polizei evakuiert und in Sicherheit gebracht. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben und das Einkaufszentrum kurz nach 10:30 Uhr wieder für den Besucher- und Geschäftsverkehr freigeben. (DS)

