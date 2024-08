LPI-EF: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Bereits am 06.08.2024 kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 12-jähriges Mädchen in Kölleda am Roßplatz mit ihrem Fahrrad. Dabei stieß sie mit einem vorbeilaufenden Jogger zusammen, stürzte und verletzte sich an beiden Knien. Anstatt dem Kind zu helfen, lief der Unbekannte jedoch einfach weiter, ohne seine ...

