Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind in Kölleda gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am 06.08.2024 kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 12-jähriges Mädchen in Kölleda am Roßplatz mit ihrem Fahrrad. Dabei stieß sie mit einem vorbeilaufenden Jogger zusammen, stürzte und verletzte sich an beiden Knien. Anstatt dem Kind zu helfen, lief der Unbekannte jedoch einfach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 30 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Bekleidet war er mit einem graublauen Jogginganzug. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0202529 zu melden. (DS)

