LPI-EF: Baggerschaufeln gestohlen - Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag zu Dienstag kam es in Erfurt zu einem Einbruch in eine Wohnung. Eine 42-jährige Frau wurde durch Nachbarn dabei beobachtet, wie sie in die Wohnung einer 24-Jährigen einbrach. Dort stahl die Täterin zwei Mobiltelefone im Wert von über 1.000 Euro sowie einen Reisepass. Trotz einer richterlichen Wohnungsdurchsuchung konnten Polizeibeamte die Handys und den Pass bei der Täterin nicht auffinden. Gegen die 42-Jährige wurde ein ...

