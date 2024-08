Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag ereignete sich im Erfurter Südosten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Kurz nach 16:00 Uhr bog ein 47-jähriger Toyota-Fahrer von der Wilhelm-Wolff-Straße nach rechts in die Haarbergstraße ab. Nach wenigen Metern rannte plötzlich ein 8-jähriges Mädchen von links nach rechts über die Straße und kollidierte mit dem Toyota des Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde die 8-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (DS)

