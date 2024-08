Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Auf ein Mountainbike hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Die unbekannten Täter drangen im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Maximilian-Kolbe-Straße ein. Dort beschädigten sie mit Gewalt den Verschluss eines Abteils und stahlen ein Mountainbike "Cannondale Habit 5" samt Kettenschloss im Gesamtwert von knapp 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell