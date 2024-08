Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Korrektur und Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots)

Am 14.08.2024 veröffentlichte die Erfurter Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Mann, der an einem Geldautomaten in Stotternheim mit einer fremden EC-Karte unberechtigterweise Geld abgehoben haben soll. Ermittlungen ergaben nun jedoch, dass der abgebildete Mann verfügungsberechtigt war, zu keinem Zeitpunkt eine Straftat vorgelegen hatte und somit jeglicher Verdacht gegen die abgebildete Person ausgeräumt werden konnte. (DS)

