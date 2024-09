Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

BAB 1, AS Föhren (ots)

Am Montag, 23.09.2024 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der BAB 1, FR Wittlich, Höhe Anschlussstelle Föhren in dortigem Baustellenbereich ein Verkehrsunfall, wobei ein Kleinwagen trotz seiner Wartepflicht (Stopp-Schild Z. 206) und hoher Verkehrsdichte von der Behelfsauffahrt Föhren kommend auf den rechten Fahrstreifen in FR Wittlich auffuhr. Zur Verhinderung eines Zusammenstoßes musste die zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen mit Ihrem grauen Kleinwagen der Marke Ford befahrende Verkehrsteilnehmerin bremsen und nach links ausweichen, wo diese mit einem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen grauen Transporter seitlich kollidierte. Während die Fahrerin des Transporters und des Ford nach Beendigung des Baustellenabschnitts auf dem Standstreifen anhielten, entfernte sich der unfallverursachende Kleinwagen unerlaubt in FR Wittlich. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere aber zu dem flüchtigen Pkw des Unfallverursachers, machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

