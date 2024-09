POL-PDWIL: Diebstahl Bodenschweller

Habscheid (ots) - Am 22.09.2024 kam es am späten Abend gegen 23:30 Uhr auf der BAB 60 bei Habscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann kam dabei mit seinem PKW von seiner Fahrspur in Richtung Belgien ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug, sodass beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert wurden. Der alkoholisierte PKW-Fahrer erlitt ...

