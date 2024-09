PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zigarettenautomat aufgesprengt +++ Fahrräder in Königstein entwendet +++ Wertsachen aus PKW entnommen +++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zigarettenautomat aufgesprengt, Oberursel, Eichwäldchenweg, Sonntag, 08.09.2024, 01:50 Uhr

In der Nacht auf Sonntag wurden die Anwohner des Eichwäldchenweges in Oberursel durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Gegen 01:50 Uhr konnten Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die den dortigen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten, um an dessen Inhalt zu gelangen. Die Täter flüchteten anschließend auf einem Motorroller. Der Sachschaden wird auf rund 1.500,- Euro geschätzt. Ob und wieviel Beute erlangt wurde, ist unklar.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 entgegen.

2. Fahrrad entwendet, Königstein im Taunus, Hattsteiner Straße, Freitag, 06.09.2024, 21:45 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 00:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Königstein im Taunus zu einem Fahrraddiebstahl eines E-Bikes. Das Mountainbike der Marke "Specialized" war gegen 21:45 Uhr in der Hattsteiner Straße abgestellt worden. Die Besitzerin hatte das Rad mittels Kettenschloss an einer Laterne gesichert. Gegen 00:50 Uhr musste sie feststellen, dass diese Sicherung vergebens war. Der unbekannte Täter entwendete das Fahrrad samt Schloss. Hinweise auf diesen liegen bislang nicht vor.

Zeugen der Tat werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 zu melden.

3. Fahrrad entwendet, Königstein im Taunus, Forellenweg, Freitag, 06.09.2024, 16:34 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 17:45 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es im Bereich des Königsteiner Freibades ebenfalls zu einem Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads. Hierbei handelte es sich um ein Sportrad der Marke "Cube" in Schwarz, welches mittels Faltschloss gesichert war. Der unbekannte Täter zerbrach das Schloss auf bislang unbekannte Art und Weise und entfernte sich anschließend samt Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise auf diesen liegen bislang nicht vor.

Zeugen der Tat werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 zu melden.

4. Wertsachen aus Fahrzeug entwendet, Kronberg im Taunus, Am Aufstieg, Freitag, 06.09.2024, 20:00 Uhr bis Samstag 07.09.2024, 11:00 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde in der Straße "Am Aufstieg" in Kronberg im Taunus ein PKW angegangen. Der unbekannte Täter verschaffte sich dabei auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeug und entwendete mehrere Wertgegenstände. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen der Tat werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person, Gemarkung Friedrichsdorf, L3057 zwischen Friedrichsdorf (OT Köppern) und Rosbach, Freitag, 06.09.2024, um 15:27 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es auf der L3057 zwischen Friedrichsdorf (OT Köppern) und Rosbach zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Die vier Fahrzeugführer befuhren hintereinander mit ihren Fahrzeugen die B455 aus Richtung Köppern kommend in Richtung Rosbach. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Unfallörtlichkeit erhöhtes Verkehrsaufkommen. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge bremsen. Der letzte Fahrzeugführer der Reihe, ein 23-jähriger Mann aus Altensteig, bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem LKW bis 3,5 Tonnen dem vorausfahrenden PKW, besetzt mit einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Nauheim, auf. Durch den Aufprall wurden die zwei weiteren vorausfahrenden Fahrzeuge aufeinander aufgeschoben. Der 34-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der an allen vier Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 28.000,- Euro geschätzt.

Hinweise zu allen Sachverhalten können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell