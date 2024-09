PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Im Auto ausgeraubt +++ Ticketautomat aufgesprengt +++ Einbruchsversuch gescheitert +++ Roller entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Im Auto ausgeraubt, Oberursel, Holzweg, Donnerstag, 05.09.2024, 11:00 Uhr

(fs)Am Donnerstagmittag haben Unbekannte einen Autofahrer in Oberursel in seinem PKW ausgeraubt. Hierfür sprachen die Täter den 85-Jährigen im Holzweg gegen 11:00 Uhr an und fragten nach einer Spende. Als der Mann sein Portemonnaie herausholte, stießen sie dem Senior heftig gegen die Brust, sodass dieser zur Seite fiel. Währenddessen nahmen die Räuber die Geldbörse an sich und entwendeten das gesamte Bargeld. Die Täter beschreibt der Mann wie folgt:

Täter 1: Ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlanke Statur, südländischer Phänotyp, schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare, helles Oberteil mit gelbem Streifen über der Brust, lange dunkle Hose Täter 2: Ca. 40 Jahre alt, ca. 165cm groß, muskulöse Statur, südländischer Phänotyp, schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare.

Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, wählen Sie die Rufnummer (06171) 6240 - 0 und teilen Sie Ihre Erkenntnisse der Kriminalpolizei mit.

2. Ticketautomat aufgesprengt, Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße, Donnerstag, 05.09.2024, 01:00 Uhr bis 06:36 Uhr

(fs)Ein Ticketautomat in Friedrichsdorf-Köppern war am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Ziel eines Sprengversuchs. Unbekannte haben zwischen 01:00 Uhr und 06:36 Uhr mit einem Sprengkörper in der Dreieichstraße versucht, an das im Automaten befindliche Geld zu gelangen. Hierbei entstand zwar hoher Sachschaden am Ticketautomaten, Geld haben die Täter jedoch nicht erbeuten können. Sie konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

3. Einbruchsversuch gescheitert, Neu-Anspach, Fliederweg, Sonntag, 01.09.2024 bis Mittwoch, 04.09.2024

(fs)Erfolglos blieben Einbrecher, die in der Zeit zwischen Sonntag, 01.09.2024 und Mittwoch, 04.09.2024 in ein Einfamilienhaus in Neu-Anspach einbrechen wollten. Die Täter versuchten im Fliederweg gleich an mehreren Stellen in das Haus einzudringen, aber weder die Haustür, noch die Terrassentür gaben den Versuchen nach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Hinweise zu den Tätern. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

4. Roller entwendet, Kirdorf, Georg-Schudt-Straße, Mittwoch, 04.09.2024 bis Donnerstag, 05.09.2024, 06:00 Uhr

(fs)Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen in Kirdorf einen Motorroller. Hierfür betraten die Täter den Carport auf dem Grundstück in der Georg-Schudt-Straße, lösten auf unbekannte Art und Weise das Lenkradschloss und verschwanden mit dem dort abgestellten Roller. Das schwarze Zweirad der Marke "Nova Motors" hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen 855-SBL. Sollten Sie Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Rollers geben können werden Sie gebeten, dies der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mitzuteilen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell