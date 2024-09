PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frankfurt

Oberursel: Vermisstenfahndung nach 15-Jährigem

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(ha)Wo ist der 15-jährige Mathieu M.? Das fragt sich die Frankfurter Kriminalpolizei und bittet Zeugen um Mithilfe.

Der Vermisste ist seit 03.09.2024 10:30 Uhr abgängig.

Unterkunft findet er aktuell bei seiner Oma in der Kumeliusstraße in Oberursel. Gemeldet ist er bei seinem erziehungsberechtigten Vater im Harheimer Weg in Frankfurt am Main. Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass er sich gelegentlich im Bereich der Julius-Brecht-Straße in Frankfurt aufhält.

Mathieu M. wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm groß, blonde Haare an den Seiten kurz oben länger; trägt eine blaue Jogginghose und eine schwarze Louis-Vuitton Umhängetasche. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 15-Jährigen machen kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 31 10 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

