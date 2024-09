POL-HG: Raub mit Teppichmesser +++ Unsittlich berührt +++ Radfahrer grölt rassistische Parolen +++ E-Roller gestohlen +++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Raub mit Teppichmesser, Steinbach, Industriestraße, Samstag, 31.08.2024, 04:41 Uhr

(fs)Am frühen Samstagmorgen kam es in Steinbach zu einem Raub, bei dem ein 20-Jähriger mit einem Teppichmesser verletzt wurde. Der Mann überquerte um 04:41 Uhr die Bahnschienen auf der Fußgängerbrücke Industriestraße, als ihm ein Unbekannter entgegenkam und ihn unter Vorhalt eines Teppichmessers aufforderte, sein Geld auszuhändigen. Als der Täter kein Geld erhielt, fügte er dem 20-Jährigen oberflächliche Schnittwunden zu, die anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Mit dem schließlich ausgehändigten Geld flüchtete der Täter. Dieser war männlich, sprach akzentfreies deutsch, war 25 - 35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, trug eine rote Kappe, einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie Hinweise zum Täter geben können, werden Sie gebeten, sich mit dieser unter (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unsittlich berührt, Bad Homburg v. d. Höhe, Laternenfest, Sonntag, 01.09.2024, 01:10 Uhr

(fs)Auf dem Laternenfest in Bad Homburg wurde eine Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag unsittlich berührt. Ein Unbekannter näherte sich der 18-Jährigen beim Kurhaus um 01:10 Uhr nachts und berührte sie im Intimbereich. Die Geschädigte beschrieb den Täter als "indisch-pakistanisch aussehend", ca. 30 Jahre alt, hatte einen goldenen Ohrring rechts, kurze Haare und trug schwarze Oberbekleidung. Sollten Sie die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 zu melden.

3. Betrunkener Radfahrer grölt rassistische Parolen, Oberursel, Holzweg-Passage, Samstag, 31.08.2024, 05:16 Uhr

(fs)Am Samstagmorgen hat ein betrunkener Radfahrer in Oberursel während einer Polizeikontrolle mehrmals lautstark rassistische Parolen von sich gegeben. Zuvor war einer Polizeistreife in der Holzweg-Passage ein augenscheinlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer aufgefallen, weshalb dieser einer Kontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle war der 32-Jährige ungehalten und brüllte mehrmals laut "Sieg Heil!". Der Mann muss nun neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch mit einer Anzeige wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen rechnen.

4. E-Roller gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Samstag, 31.08.2024, 23:30 Uhr bis Sonntag, 01.09.2024, 03:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen E-Roller in Bad Homburg entwendet. Der E-Roller mit dem Kennzeichen "333 MCI" im Wert von ca. 500EUR war in der Louisenstraße mit einem Schloss gesichert abgestellt, welches die Unbekannten zwischen 23:30 Uhr und 03:30 Uhr zerstörten. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

