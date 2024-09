PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruch in Gaststätte +++ Brand in Mehrfamilienhaus +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Einbruchsdiebstahl aus Gaststätte

Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Freitag, 30.08.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 31.07.2024, 08:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Bad Homburg ein. Unbekannte Täter begaben sich auf die Rückseite der Gaststätte, entfernten ein Fenstergitter und hebelten das Fenster auf. Anschließend wurde im Innenraum der Gaststätte Bargeld entwendet. Die Einbrecher entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Windschutzscheibe beschädigt

Tatort: Kleine Schmieh, 61440 Oberursel Tatzeit: Donnerstag, 29.08.2024, 21:30 Uhr - Freitag, 30.08.2024, 10:30 Uhr

Der Pkw der Geschädigten, ein grauer Porsche, wurde durch eine unbekannte Person beschädigt. Dabei hatte es die Person auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs abgesehen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden.

Brand in Erdgeschosswohnung

Tatort: Birkenstraße, 61440 Oberursel Tatzeit: Samstag, 31.08.2024, 12:50 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000,- Euro. Ursächlich war vermutlich ein glühender Zigarettenstummel welcher nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.

Verkehrsunfälle

Pkw beschädigt und weitergefahren

Tatort: Rathausplatz, 61440 Oberursel Tatzeit: Samstag, 31.08.2024, 13:09-14:40 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw, einen roten VW T-Cross, auf einem Parkplatz. Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Pkw den VW und beschädigte diesen. Anschließend verließ die Person die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

