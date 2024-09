PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kradfahrer tödlich verunfallt +++ Zwei PKW aufgebrochen +++ Diebstahl +++ in Freibadkabine gefilmt +++ Unfallflucht auf Parkplatz +++ Auffahrunfall auf Landesstraße

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kradfahrer tödlich verunfallt,

Wehrheim, Bundesstraße 456, Freitag, 30.09.2024, 06:30 Uhr

Auf der Bundesstraße 456 in Höhe Wehrheim kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Eine 57-jährige Dacia-Fahrerin übersah beim Abbiegevorgang von der Bundesstraße auf die Usingerstraße in Richtung Wehrheim einen entgegenkommenden 52-Jährigen Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer kam hierbei zu Fall. Er musste zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber sowie ein Gutachter waren ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-140 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen,

Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Mittwoch, 28.08.2024 17:00 Uhr bis 29.08.2024 11:30 Uhr

(kg) Im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr auf Donnerstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, war es in der Bahnstraße in Steinbach (Taunus) zu zwei Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen gekommen. In beiden Fällen schlug der Täter eine Fahrzeugscheibe ein und durchwühlte jeweils den Innenraum nach Wertsachen. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte ein Täter beim Einschlagen der Scheibe eines der beiden Fahrzeuge beobachtet werden. Nach ihren Angaben handelte es sich um einen in etwa 1,70m großen Mann mit asiatischem Erscheinungsbild und kurzen schwarzen Haaren. Bei der Tatbegehung soll er zudem ein beige-braunes T-Shirt und eine kleine Umhängetasche getragen haben. Aus den Fahrzeugen wurde jeweils Bargeld, sowie ein mobiles Navigationsgerät entwendet. An den PKW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (061712) 61350-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl auf Gartengrundstück,

Oberursel- Weißkirchen, Kurmainzer Straße, Donnerstag, 08.08.2024 bis Donnerstag, 29.08.2024 (kg) Auf einem Privatgrundstück der Kurmainzer Straße im Oberurseler Ortsteil Weißkirchen kam es im Verlauf des Augustes zu mehreren Diebstählen. Unbekannte verschafften sich zwischen dem 08.08.2024 und dem 29.08.2024 Zutritt zu dem Gartengelände, demontierten an einem dort parkenden Wohnmobil mehrere Fahrzeugteile und entwendeten diese. Unter Anderem wurden die Außenspiegel und die Motorhaube, sowie Teile der Innenarmaturen entwendet. Gestohlen wurde auch ein auf dem Gelände stehender Ladungskran. Eine Gartenhütte wurde zwar aufgebrochen, jedoch wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dieser keine Gegenstände entwendet. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von über 8.000 Euro erbeutet. Derzeit ist nicht bekannt, ob es sich um mehrere Taten gehandelt hat. Zeuginnen und Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (061712) 61350-0 in Verbindung zu setzen.

4. In Freibadkabine gefilmt,

Bad Homburg, Seedammweg, Donnerstag, 29.08.2024 20:00 Uhr

(kg) In einem Bad Homburger Freibad im Seedammweg kam es am Donnerstagabend zu widerrechtlicher Fertigung von Fotos im Bereich der Umkleidekabine. Aus einer zwei bis dreiköpfige Jugendgruppe wurden, gegen 20:00 Uhr, über den Rand der Umkleidekabine mit einem Smartphone Lichtbilder von sich umziehenden Badegästen gefertigt. Die männlichen Jugendlich werden mit einem südländischem Phänotyp beschrieben. Einer der Jugendlichen soll dunkel gelockte Haare, ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen und eine dunkle Hose mit weißen Streifen getragen haben. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (061712) 61350-0 in Verbindung zu setzen.

5. Auto touchiert und geflüchtet,

Usingen, Am Riedborn, Donnerstag 29.08.2024 08:00 Uhr bis 12:55 Uhr

(kg) Auf dem Parkplatz eines Usinger Supermarktes in der Straße "Am Riedborn" kam es am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte einen in einer Parklücke stehenden BMW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. An dem BMW entstand durch den Unfall ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-140 in Verbindung zu setzen.

6. Auffahrunfall bei Ober-Eschbach,

Bad Homburg, Landesstraße 3205/ Massenheimer Straße, Donnerstag, 29.08.2024 08:10 Uhr (kg) Im Einmündungsbereich der Landesstraße 3205 vor dem Bad Homburger Ortsteil Ober-Eschbach kam es zu einem Auffahrunfall mit drei involvierten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Audifahrer fuhr gegen 08:10 Uhr auf der Landesstraße 3205 auf einen im Einmündungsbereich der Massenheimer Straße wartenden Nissan auf. Durch Die Kollision wurde der Nissan auf einen, ebenfalls dort wartenden, Opel aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde ein Gesamtsachschaden von geschätzten 16.000 Euro verursacht. Der BMW und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell