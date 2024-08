PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Reifen gestohlen +++ Schmiererei an Schule +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfälle am Feldberg +++ Motorradunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Reifen entwendet,

Oberursel, Dornbachstraße, Montag, 26.08.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 27.08.2024, 06:00 Uhr

(cw)In Oberursel kam es zwischen in der Nacht auf Dienstag zu mehreren Diebstählen von Rädern. In einer Tiefgarage in der Dornbachstraße waren Reifensätze das Ziel von unbekannten Tätern. Nachdem diese sich Zutritt zur Tiefgarage des Hauses verschafft hatten, öffneten sie gewaltsam einzelne Abstellräume und entwendeten mehrere Räder. Der Wert der Räder wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Hakenkreuzschmiererei an Schule,

Oberursel-Stierstadt, Fasanenweg, Montag, 26.08.2024 bis Mittwoch 28.08.2024

(cw)An einer Schule in Oberursel-Stierstadt kam es zwischen Montag und Mittwoch zu einer Sachbeschädigung. Unmittelbar am Eingang einer Schule im Fasanenweg sprayte ein Unbekannter mit dunkler Farbe ein Hakenkreuz an die Außenwand. Die Polizei ist in diesem Fall auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Montag, 26.08.2024, 18 Uhr bis Dienstag 27.09.2024, 18:20 Uhr

(cw)In Friedrichsdorf kam es zwischen 18 Uhr am Montag und 18:20 am Dienstag zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte zerstörten die Seitenscheibe eines in der Bahnstraße abgestellten VW Golfs. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Motorradunfall löst weiteren Verkehrsunfall mit Verletzten aus, Bereich Oberursel, Landesstraße 3004, Fahrtrichtung Oberursel, Dienstag, 27.08.2024, 15:01 Uhr

(cw)Ein Motorradunfall auf der Landesstraße 3004 im Bereich Oberursel löste eine Folgeunfall aus. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad die L 3004 vom Sandplacken aus in Richtung Oberursel. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall hielten mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter eine 18-jährige Fahrerin einer KTM, um Erste Hilfe zu leisten. Dies übersah der 48-jährige Fahrer eines Renaults und kollidierte mit der KTM. Das Motorrad wurde dann auf einen Smart aufgeschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Bei diesem Folgeunfall verletzte sich die 18-Jährige leicht, eine Behandlung in einem Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Da sich der Renault und die KTM ineinander verkeilten, waren beide nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

5. Betrunken Unfall verursacht,

Bereich Usingen, Bundesstraße 275, Dienstag, 27.08.2024, 21:44 Uhr

(cw)Auf der Bundesstraße 275 im Bereich Usingen ereignete sich Dienstagabend ein Motorradunfall.

Ein 33-Jähriger befuhr um 21:44 Uhr mit seinem Motorrad die B 275 aus Richtung Usingen in Richtung Abfahrt Wernborn. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt, kam von der Straße ab und verletzte sich. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-Jährige betrunken war. Neben einer Blutentnahme musste er daher auch seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von 4.200 Euro.

