POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Dienstag, 23.04.2024, 12.00 - 17.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Fahrrad aus dem Hausflur gestohlen. Am Dienstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Breiten Straße aus dem Hausflur ein Mountainbike gestohlen. Das Mountainbike war nicht gegen Diebstahl gesichert und konnte im Zeitraum zwischen 12.00 - 17.00 Uhr gestohlen werden. Die bisher unbekannte Person kam auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Das Mountainbike der ...

