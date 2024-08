PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: E-Bike Diebstahl aus Keller +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen +++ An Garagentor gefahren und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. E-Bike Diebstahl aus Keller,

Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße, Sonntag 25.08.2024 19:00 Uhr bis Montag 26.08.2024 07:30 Uhr

(Kg) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Kronberg aus der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße zu einem E-Bikediebstahl. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zur Garage des Objektes, schnitt mit einem Werkzeug das Schloss des dort auf einem Stellplatz lagernden E-Bikes auf, entwendete dieses und flüchtete im Anschluss. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blaues E-Bike der Marke "Cube" im Wert von etwa 2.000 Euro. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Wer Täterhinweise übermitteln kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 -18 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeugscheibe eingeschlagen,

Usingen, Altkönigstraße, Sonntag, 25.08.2024 19:00 Uhr bis Dienstag 26.08.2024 12:00 Uhr (Kg) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Usingen durch Unbekannte ein parkender PKW beschädigt. Bei dem in der Altkönigstraße parkenden VW Touran wurde mit einem unbekannten Gegenstand eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer Täterhinweise übermitteln kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-149 in Verbindung zu setzen.

3. An Garagentor gefahren und geflüchtet, Neu-Anspach, Am Geiersberg, Donnerstag 18.07.2024 16:00 Uhr bis 18.07.2024 18:00 Uhr

(Kg) Am frühen Abend des vergangenen Donnerstags ereignete sich in Neu-Anspach eine Unfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte in der Straße "Am Geiersberg" im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:00 Uhr mit dem Garagentor eines Wohnhauses. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Garagentor entstand dabei ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-149 in Verbindung zu setzen.

