POL-WAF: Warendorf - Beelen. Straßensperrung aufgehoben

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter hat verschiedene Werkzeuge von einem Firmengelände in Everswinkel gestohlen. Der Täter verschaffte sich zwischen Sonntag (03.12.2023, 20.00 Uhr) und Montag (04.12.2023, 06.00 Uhr) Zugang zu dem Gelände an der Münsterstraße, auf dem aktuell auch eine Baustelle ist. Hier stahl er Werkzeug und flüchtete unerkannt. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in ...

