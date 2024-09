PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falscher Handwerker entwendet Schmuck +++ Einbrecher werfen Scheibe ein +++ In mehrere Keller eingebrochen +++ Radfahrer erfasst Fußgänger

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falscher Handwerker entwendet Schmuck, Oberursel, Im Rothkopf, Dienstag, 03.09.2024, 11:30 Uhr

(fs)Ein falscher Handwerker konnte am Dienstagmittag in Oberursel Schmuck aus einer Wohnung entwenden. In der Straße "Im Rothkopf" verschaffte sich der Unbekannte gegen 11:30 Uhr unter dem Vorwand Notdienstmitarbeiter für Sanitärreparaturen zu sein, Zugang zur Wohnung einer 81-jährigen Frau. Hier ließ er die Seniorin den Lauf des Wassers am Wasserhahn überprüfen, um in der Zwischenzeit die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Bewohnerin, dass Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann mit, mitteleuropäischem Erscheinungsbild, ca. 50 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur, akzentfreies Hochdeutsch, kurzes braunes Haar, blaues Hemd und dunkle Weste ohne Firmenaufdruck, dunkle Stoffhose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie Hinweise zum Täter geben können, melden Sie sich unter der Rufnummer (0611) 120 - 0.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

2. Einbrecher werfen Scheibe ein, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Mittwoch, 04.09.2024, 04:18 Uhr

(fs)Am frühen Mittwochmorgen sind Unbekannte in einen Supermarkt in Oberursel eingebrochen. Hierzu warfen die Täter nach ersten Ermittlungen um 04:18 Uhr mit einem Stein die Scheibe des Einkaufsmarktes in dem Zimmersmühlenweg ein und entwendeten Zigaretten aus dem Innenraum. Trotz des schnellen Eintreffens der Polizeistreifen gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. In mehrere Keller eingebrochen, Kronberg, Schmiedeberger Straße, Montag, 02.09.2024 bis Dienstag, 03.09.2024 11:00 Uhr

(fs)Einbrecher haben zwischen Montag und Dienstagmittag in Kronberg elf Kellerräume aufgebrochen. Bei zwei Mehrfamilienhäusern in der Schmiedeberger Straße haben sich die Unbekannten Zutritt zu den abgetrennten Kellerverschlägen verschafft und diese durchwühlt. Dabei wurden unter anderem Werkzeuge gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Hinweise zu den Tätern geben können, werden Sie gebeten diese unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mitzuteilen.

4. Radfahrer erfasst Fußgängerin, Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße, Dienstag, 03.09.2024, 07:33 Uhr

(fs)Am Dienstagmorgen wurde in Bad Homburg eine Fußgängerin von einem Fahrradfahrer erfasst und dabei verletzt. Die 21-jährige Fußgängerin war auf dem Bürgersteig in der Frölingstraße unterwegs und wollte entgegenkommenden Passanten ausweichen, weshalb sie auf den Radweg auswich. Zur gleichen Zeit fuhr ein 13-jähriger Radfahrer auf diesem und erfasste die junge Frau von hinten, woraufhin beide stürzten. Der Fahrradfahrer bleib hierbei unverletzt, die Fußgängerin verletzte sich leicht im Gesicht und musste vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden.

