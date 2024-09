PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Exhibitionist im Bus +++ Zwei LKW stoßen zusammen +++ Unfall mit Linienbus +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist im Bus, Kronberg, Frankfurter Straße, Buslinie 261, Dienstag, 03.09.2024, 21:10 Uhr

(fs)Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in Kronberg in einem Bus unsittliche Handlungen an sich vorgenommen. In der Buslinie 261 entblößte der Mann um 21:10 Uhr sein Glied und manipulierte an diesem. Dies geschah im Beisein einer 19-Jährigen, die sich durch das Verhalten belästigt fühlte. In dem Bus waren noch weitere Personen anwesend. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, dünne Statur, hatte weiße Kopfhörer auf, braune lockige Haare, trug ein weißes T-Shirt, schwarze kurze Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können werden Sie gebeten, diese unter der Rufnummer (06171) 2712 - 0 mitzuteilen.

2. Zwei LKW stoßen zusammen, Usingen, Landesstraße 3270, Mittwoch, 04.09.2024, 10:50 Uhr

(fs)In Usingen sind am Mittwochvormittag zwei LKW zusammengestoßen. Die Transporter fuhren um 10:50 Uhr auf der Landesstraße 3270 in entgegengesetzter Richtung, als ein 47-jähriger Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden 63-Jährigen zusammen. Bei beiden LKW handelt es sich um Transporter über 3,5 Tonnen, bei denen jeweils ein Totalschaden entstand. Der Sachschaden wird auf über 130.000 EUR geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurden beide Fahrer nur leicht verletzt, mussten jedoch vorübergehend in Krankenhäusern behandelt werden. Die Fahrbahn war aufgrund des Unfalls für zwei Stunden vollgesperrt.

3. Unfall mit Linienbus, Königstein, Frankfurter Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 16:10 Uhr

(fs)Am Mittwochnachmittag kam es in Königstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Eine 84-jährige Dame fuhr in der Frankfurter Straße aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und stieß dabei mit ihrem Golf gegen den fahrenden Bus. Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Blechschaden an beiden Fahrzeugen, es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell