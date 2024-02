Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz- NACHTRAGSMELDUNG Nr. 1 zu 37-jährige Frau tot in Wohnung aufgefunden (13.02.2204)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist eine 37-jährige Frau tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sulgauer Straße aufgefunden worden (wir berichteten).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es wohl bereits in der Nacht auf Dienstag in der gemeinsamen Wohnung des Paares zu einem Streit. Eine Nachbarin rief am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, auf Bitten des 38-jährigen Lebensgefährten der später Verstorbenen über Notruf den Rettungsdienst, da seine Partnerin nicht mehr ansprechbar war. Über das Telefon wurde der Mann von einem Mitarbeiter der Rettungs-leitstelle angeleitet und führte bis zum Eintreffen des Notarztes eine Reanimation durch. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Rettungsdienst zog die Polizei hinzu, die eine Gewalttat aufgrund der vorgefundenen Umstände nicht ausschließen konnte. Die Beamten nahmen den erheblich betrunkenen 38-jährigen Lebensgefährten vorläufig fest. Nach der Prüfung des derzeitigen Ermitt-lungsstandes entschied die Staatsanwaltschaft Rottweil nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Mittwoch den Mann wieder auf freien Fuß zu setzen. Die Polizei brachte ihn aus fürsorgerischen Gründen in eine Klinik. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil zur Ursache, die zum Tod der 37-Jährigen führten, dauern weiterhin an. Ein Gewaltverbrechen wird weiterhin nicht ausgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell