Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung an S-Bahnhaltestelle

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 26 Jahre alten Mann ist es am späten Dienstagabend (24.09.2024) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 23-jährige Reisende gegen 23:30 Uhr zusammen mit ihrer Freundin auf einer Sitzbank am Bahnsteig 2. Hierbei soll der ebenfalls auf der Bank sitzende Mann näher zu den beiden Frauen gerutscht sein und an seinem erigierten Glied manipuliert haben. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den mutmaßlichen Täter noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung.

