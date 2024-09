Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte bespuckt Reisende

Ellwangen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin bespuckte am gestrigen Morgen (23.09.2024) eine 24 Jahre alte Reisende in einem Zug am Bahnhof Ellwangen. Bisherigen Informationen zufolge hatte die 24-Jährige zunächst gegen 07:05 Uhr den aus Crailsheim kommenden und in Richtung Stuttgart fahrenden Regionalzug betreten und war dabei auf die durch den Zug laufende Unbekannte getroffen. Da beide Frauen offenbar in die gleiche Zugrichtung laufen wollten, soll sich die 24-Jährige vor der Unbekannten eingereiht haben, was diese wohl als Provokation auffasste. Aktuellen Ermittlungen zufolge lief sie der Reisenden nach und fuhr ihr dabei mehrfach mit ihrem Koffer von hinten absichtlich in die Fersen. Nachdem die Geschädigte diesem Verhalten keine Beachtung schenkte und sich umdrehte um Platz zu nehmen, soll die Täterin ihr unvermittelt in das Gesicht gespuckt haben. Anschließend soll die Unbekannte, bei welcher es sich laut Zeugenaussagen um eine circa 30 Jahre alte und 160 cm große Frau mit blonden Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild handelt, einfach weitergelaufen sein. Die Geschädigte verließ den Zug wieder und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

