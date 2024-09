Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses durch Unbekannten

Stuttgart (ots)

Zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Samstagabend (21.09.2024) in einem Zug zwischen Karlsruhe und Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge starrte der Unbekannte gegen 20:30 Uhr auf der Zugfahrt ein 16-jähriges Mädchen an und deutete an, sie küssen zu wollen. Die 16-Jährige soll daraufhin Zuflucht bei ihrer Freundin, welche sich im hinteren Abteil befand, gesucht haben, woraufhin der Unbekannte ihr gefolgt sein soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sich der Mann in die Nähe der beiden jungen Frauen, blickte sie an und nahm mehrmals seinen Finger in den Mund. Daraufhin baten die Beiden einen unbekannten Reisenden um Hilfe, der sich schließlich zwischen den Mann, der zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke sowie Turnschuhen bekleidet war, und die 16-Jährigen stellte. Die beiden Mädchen steigen am Hauptbahnhof in Stuttgart aus, wobei derzeit noch unklar ist, wo der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen Mann mit dunklen kurzen Haaren handelte, den Zug verlassen haben soll. Dies ist unter anderem Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

