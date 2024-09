Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter beleidigt Reisenden und beschädigt E-Scooter - Zeugen gesucht

Vaihinger an der Enz/Karlsruhe-Durlach (ots)

In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Karlsruhe-Durlach und Vaihingen an der Enz beleidigte am vergangenen Samstag (21.09.2024) ein bislang unbekannter Mann einen 60 Jahre alten Reisenden in Folge einer verbalen Streitigkeit und beschädigte zudem dessen E-Scooter. Gegen 18:40 Uhr soll der Unbekannte zunächst mit einem Rollator in den Zug gestiegen sein und den 60 Jahre alten Reisenden aufgefordert haben, mit seinem E-Scooter Platz zu machen. Nachdem der Reisende angab, dass noch genug Platz sei und der Unbekannte seinen Rollator auf der anderen Seite abstellen könnte, begann sein Gegenüber bisherigen Informationen zufolge damit, diesen verbal zu beleidigen. Zudem soll der aggressive Unbekannte mehrfach mit seinem Rollator gegen das Fahrzeug gestoßen sein und dieses so beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Täter aktuellen Erkenntnissen zufolge innerhalb des Zuges. Bei ihm soll es sich um einen circa 40-45 Jahre alten und 170-175 großen Mann mit normaler Statur und einem ungepflegten Äußeren handeln. Zur Tatzeit trug er bisherigen Ermittlungen zufolge einen Hut, eine Jeansjacke und eine Jeanshose und führte eine Gitarrenhülle mit sich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

