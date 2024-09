Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug nach Stuttgart

Pforzheim/Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitag (20.09.2024) kam es in einem Zug zu einer sexuellen Belästigung eines 16-jährigen Mädchens durch einen bisher unbekannten Mann. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall in dem IRE 1, welcher gegen 18:00 Uhr auf der Strecke Pforzheim in Richtung Stuttgart verkehrte. Hier soll die Geschädigte, welche ersten Informationen zufolge auf einem freien Zweiersitz Platz nahm, bemerkt haben, wie zwei junge Männer sie beobachten und dabei über sie sprachen. Kurz darauf setzte sich wohl einer der beiden Männer direkt neben sie auf den freien Sitzplatz. Hierbei soll dieser in die Richtung ihrer Brust gegriffen haben. Laut Zeugenaussagen gelang es ihr, diesen Übergriff abzuwehren. Anschließend versuchte die 16-Jährige wohl weitere Übergriffe zu verhindern, indem sie sich erneut zu Wehr setzte. Am Stuttgarter Hauptbahnhof verließen alle Beteiligten den Zug. Die Geschädigte erstattete eine Strafanzeige auf dem Bundespolizeirevier. Zeugen, insbesondere die Reisenden, welche sich ebenfalls im gleichen Abteil im Zug befanden, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711/870 35 0 zu melden. Bei den Tätern solle es sich um zwei 16 bis 17-jährige Männer handeln. Bei dem Mann, welcher sich zu dem Mädchen in die Sitzgruppe setzte, handelte es sich wohl um einen blonden, schlanken, ca. 170 bis 180 cm großen Mann mit europäischer Erscheinung. Bei dem Begleiter soll es sich um einen dunkelhaarigen, etwas kräftigeren Mann gehandelt haben. Laut Zeugenaussagen waren die Haare dieses Mannes eher wellig und er war wohl ca. 160 cm gro. Auffällig war hier, dass sie einen E-Scooter mit sich führten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurden eingeleitet.

