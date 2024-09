Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Versuchter Automatenaufbruch am Benninger Bahnhof

Benningen (ots)

Benningen am Neckar: Am gestrigen Mittwoch (18.09.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Benningen aufzubrechen. Gegen 02:00 Uhr soll der bislang unbekannte Täter zunächst versucht haben einen auf Bahnsteig 2 befindlichen Fahrkartenautomaten gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch augenscheinlich nicht gelang. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Landes-und Bundespolizei flüchtete der Täter aktuellen Informationen zufolge über die Gleise in bislang unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitet Fahndung blieb ohne Erfolg. Durch den Vorfall wurde der Automat leicht beschädigt, der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell