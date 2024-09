BPOLI S: Sachbeschädigung am Bahnhof Bad Cannstatt

Benningen (ots) - Benningen am Neckar: Am gestrigen Mittwoch (18.09.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Benningen aufzubrechen. Gegen 02:00 Uhr soll der bislang unbekannte Täter zunächst versucht haben einen auf Bahnsteig 2 befindlichen Fahrkartenautomaten gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch augenscheinlich nicht ...

