Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 24-Jähriger hat am vergangenen Freitagabend (20.09.2024) Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Der somalische Staatsangehörige befand sich gegen 20:00 Uhr in einem Regionalzug auf Gleis 13 und sollte aufgrund eines Hinweises einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der bereits polizeibekannte Mann verhielt sich hierbei von Beginn an aggressiv gegenüber der Beamtin und dem Beamten und attackierte diese schließlich verbal und körperlich. Aufgrund dessen musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden, wogegen sich der 24-Jägrige massiv widersetzte. Bei dem Vorfall wurde eine Beamtin leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell