Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung in Kornwestheim - Bundespolizei sucht geschädigte Frau

Kornwestheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht zum Sonntag (22.09.2024) am Bahnhof in Kornwestheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine mehrköpfige männliche Personengruppe mit zwei Männern im Alter von 24 und 26 gegen 00:55 Uhr am Bahnsteig 4 zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger eine Sturmhaube aufgezogen und eine leere Flasche in Richtung seiner Kontrahenten geworfen haben. Daraufhin begab sich der 26-jährige indische Staatsangehörige nach derzeitigem Kenntnisstand ins Gleisbett und warf mehrere Schottersteine in Richtung der Gruppe um den 20-Jährigen. Hierbei soll eine bislang unbekannte Frau getroffen worden sein. Ein unbeteiligter Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei fuhren umgehend den Bahnhof an und unterzogen die beteiligten alkoholisierten Personen den polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurde bei einem 18-jährigen Begleiter ein Messer aufgefunden, welches zusammen mit der Sturmhaube des 20-Järhigen, sichergestellt wurde. Die Geschädigte konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei unter anderem zu den Hintergründen dauern an. Sie bittet Zeugen, insbesondere die unbekannte geschädigte Frau, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

