Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der BPOLI Stuttgart: 25-Jähriger nach mehreren Diebstählen in Haft

Stuttgart/Ulm (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (20.09.2024) entwendete ein 25 Jahre alter Mann mehrere Gegenstände von Reisenden eines Fernzuges auf der Fahrt nach München und wurde hierfür noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 25-jährige rumänische Staatsangehörige fuhr gegen 05:00 Uhr zunächst mit einem ICE von Köln in Richtung München und soll während der Fahrt auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm mindestens drei Reisende bestohlen haben. Der Mann soll hierbei bisherigen Ermittlungen zufolge Bargeld, elektronische Geräte und eine teure Uhr von den zumeist schlafenden Reisenden entwendet haben. Nachdem ein 20-Jähriger den Tatverdächtigen bei einer seiner Taten bemerkt haben soll, wurde die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Beim Halt des Fernzuges am Ulmer Hauptbahnhof wurde der 25-Jährige noch im Zug angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Mülleimer des ICEs und des Tatverdächtigen selbst, konnte das mutmaßliche Diebesgut festgestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der junge Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 25-Jährige wurde daraufhin von einer Streife in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände und Gepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen und Handys, Ausweise und Bargeld immer am Körper verteilt mit sich zu führen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell