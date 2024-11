POL-BO: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt in Herne am Freitagmorgen, 1. November, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 30-jähriger Herner war nach eigenen Angaben gegen 6.20 Uhr auf dem Gehweg der Poststraße unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße wurde er von vier männlichen Personen angesprochen. Anschließend attackierten die Männer den 30-Jährigen, traten - als er am Boden lag - auf ihn ein und entwendeten sein ...

mehr