Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Bochum - Fahrer gibt freiwillig Führerschein ab

Bochum (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignete sich am Samstagvormittag, 2. November, gegen 10.18 Uhr im Bochumer Stadtteil Werne.

Ein 87-jähriger Autofahrer befuhr den Werner Hellweg in Richtung Nörenbergstraße. An der dortigen Einmündung wollte er wenden, um sein Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz abzustellen. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer plötzlich über Schwindel und Sehstörungen geklagt haben. In der Folge kollidierte sein Fahrzeug mit dem vorausfahrenden Pkw eines 66-jährigen Bochumers und anschließend mit einer Straßenlaterne. Anschließend geriet der Wagen des 87-Jährigen auf den Gehweg und erfasste dort zwei Fußgänger im Alter von 68 und 73 Jahren (beide aus Bochum). Die beiden leicht verletzten Männer wurden - ebenso wie der Unfallfahrer - mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.

Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der 87-jährige Bochumer händigte den eingesetzten Polizeibeamten freiwillig seinen Führerschein aus und erklärte, nie wieder Auto fahren zu wollen.

Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell